Maja Hyży wspomina charakteryzację na planie "TTBZ": "Tutaj nagle MURZYN BEZ WŁOSÓW"

Ostatnio o Mai zrobiło się głośno za sprawą oskarżeń o niewłaściwą opiekę nad jej yorkiem Sisi, za co wokalistka może podziękować "życzliwym" sąsiadom. Do Pudelka dotarły skargi osób z sąsiedztwa 31-latki, którzy narzekali, że ostatnio jej pupil (po raz kolejny) błąkał się po klatce, gdzie przy okazji załatwił swoją potrzebę.

Oczywiście! - odparła. I to był mój największy stres. W pierwszym odcinku, jak byłam Murzynem, więc w ogóle hardkorowo. Tutaj mamusia, wiadomo, jak wygląda, a tutaj nagle Murzyn bez włosów, mam nawet zdjęcie zrobione, może je wstawię, jak jestem łysa i czarna na buzi i karmię moje dziecko. O tyle zabawnie, że ona mnie w ogóle nie zwracała uwagi na mnie, a jak mówiłam do niej, to szukała mnie wzrokiem i uśmiechała się do mnie.