Wyzwolona Maja Hyży walczy o samoakceptację, publikując nagie zdjęcie: "Nieidealnie idealna. Z BLIZNAMI na ciele i w sercu" (FOTO)

Nie da się ukryć, że w przypadku niektórych gwiazd ciąża potrafi skutecznie przywrócić zainteresowanie mediów i zapewnić zastrzyk upragnionej popularności. Tak było w przypadku Mai Hyży , która od momentu, gdy dowiedziała się, że po raz trzeci zostanie mamą, zaczęła raczyć fanów około parentingowym "kontentem", tym samym przyciągając na swój profil zastępy zachwyconych instamatek . Od tamtej pory kariera Mai odżyła: piosenkarka może liczyć na upragnione lajki i - co za tym idzie - intratną współpracę z różnej maści markami.

Skora do uzewnętrzniania się celebrytka uwielbia też chwalić się swoim nowym ukochanym, tajemniczym Konradem . Choć 30-latka poznała go zaledwie rok temu, Hyży twierdzi, że ojciec małej Antosi jest miłością jej życia i nie wyklucza wzięcia z nim ślubu.

Baby boom w polskim show biznesie

Jako że Maja nauczyła się do perfekcji podgrzewać zainteresowanie wokół swej osoby, wokalistka co jakiś czas publikuje w sieci fotki z "mocnymi" opisami, które spotykają się z nieskrywanym zachwytem jej fanów. W poniedziałek celebrytka postanowiła zaapelować do internautów o samoakceptację, udostępniając swoje nagie zdjęcie, na którym widać jeszcze ciążowy brzuszek. Uwagę przyciąga spora blizna na biodrze. Dwa lata temu 30-latka zdradziła, że sporych rozmiarów blizna jest "pamiątką" po operacji biodra.