Maja Hyży PLANUJE ŚLUB z tajemniczym Konradem? "ANIOŁY DECYDUJĄ ZA NAS"

Obecnie Maja układa sobie życie u boku tajemniczego Konrada , którego od czasu do czasu pokazuje fanom na Instagramie. Para doczekała się córki Antoniny , która urodziła się na początku lipca tego roku. Od tamtego momentu właściwie nie ma dnia, by dumna Hyży nie publikowała postów, w których chwali się swoim rodzinnym szczęściem.

Znamy się dopiero rok, ale wychodzę z założenia, że nie ma reguły, że musi być jakiś konkretny staż, kiedy decydować się na zaręczyny, ślub czy dziecko . Jestem tego przykładem, bo sama jestem po dwóch poważnych związkach, w każdym związku było inaczej, był inny czas oczekiwania na to, co się wydarzy - oznajmiła w rozmowie z Plejadą.

Z Konradem uważamy, że to anioły decydują za nas - one zdecydowały, że Antosia przyjdzie na świat i będzie nas scalać. Nie myślimy o formalizowaniu związku, rodzina też nie wywiera presji, że tak wypada. Jeśli poczujemy, że przyjdzie czas - to tak będzie. To jest nasze życie i najważniejsze są nasze decyzje, chcemy być szczęśliwi, nikt za nas tego życia nie przeżyje - dodała.