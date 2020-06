Perfekcyjna Małgorzata Rozenek NIE CHCE rodzić "Dzidziusia Majdana" w Dzień Dziecka: "SAMA ZNAM TEN BÓL"

Marta 14 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Jaki ból? Naprawdę we wszystkim chodzi o prezenty? Chrzest - bo prezenty, urodziny - prezenty, święta to samo. A może po prostu bądźmy? Moi teściowie mają problem, że dzieci się do nich nie garną, ale oni dzwonią, że chcą przyjść, jak mają prezent i tyle. Potem teściu śpi na krześle, teściowa chwilę pobiega, zdjęć porobią i idą, bo trzeba zapalić. A ja chcę być, uczyć dzieci być, co nie oznacza, że nie dostają prezentów.