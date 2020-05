Podekscytowany Radosław Majdan zaprasza kolegów na PĘPKOWE. Fani dociekają: "Czyżby już się zaczęło?" (FOTO)

Opis produktu 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Silikonowy korpus imitujący sztuczny brzuch ciążowy i piersi kobiety w ciąży (8-9 miesiąc) - Pregnancy Girl. Silikonowa koszulka, zapinana z tyłu na zamek. Bezpieczna alternatywa dla osób, które z przyczyn biologicznych nie mogą być w ciąży. Jeśli planujesz adopcję i chcesz się do niej przygotować, to dzięki oferowanym w naszym sklepie brzuchom ciążowym (3-4, 5-6, 7-8 lub 8-9 miesiąc) będzie to bardziej naturalne i łatwiejsze. To także profesjonalny produkt skierowany do producentów widowisk scenicznych (teatr/film). Sprawdzi się także przy produkcji reklam, w szkoleniu medycznym i edykacji medycznej a taże pomoże w prezentacji odzieży ciążowej w handlu detalicznym. Brzuch jest super realistyczny w dotyku - porusza się jak prawdziwy brzuch ciążowy. ... Sztuczny brzuch ciążowy - imitacja brzucha z 8-9 miesiąca ciąży. Brzuch został wyprodukowany z najwyższej jakości hypoalergicznego silikonu - Platinum. Jest dostarczany w komplecie z ułatwiającą noszenie go, dyskretną, silikonową koszulką w kolorze skóry. Perfekcyjny kształt i zastosowanie najlepszych materiałow zwiększa komfort noszenia brzucha - brzuch pewnie przylega do skóry, nie powodując przy tym nadmiernego pocenia. Może być noszony przez cały dzień bez najmniejszego ryzyka przesunięcia się lub odpadnięcia. ... Na życzenie istnieje mozliwość (za dodatkową opłatą) personalizacji kolorystycznej silikonowego brzucha, tak by idealnie odpowiadał kolorowi skóry przyszłej mamy, fotomodelki lub aktorki.