Personel królewski plotkował, że Meghan Markle FLIRTOWAŁA z księciem Williamem! "Przytulała i całowała go w policzek"

Przecież od razu było wiadomo na którym z braci jej bardziej zależało. Gdyby tylko William kiwnął palcem to ona kopnęłaby Harrego w cztery litery. Jest mnóstwo nagrań i zdjęć na którym Meg przymila się do Williama, próbuje go zagadywać, uśmiecha się słodko i jednocześnie ignoruje Harrego, a na Kate patrzy się z nienawiścią. A z tym przytulaniem, to jak na kobietę, która planowała pracę w dyplomacji to chyba ma słabą wiedzę, że zwyczajnie nie wypada na przywitanie wyskakiwać z tulaskami do obcych osób, bo to przekroczenie ich strefy osobistej. A William odskoczył bo doskonale wiedział z kim ma do czynienia. Pewnie gdyby się przytulił to dzisiaj byśmy czytali, że ją molestował.