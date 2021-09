Piers Morgan PASTWI SIĘ nad Meghan Markle i Harrym: "Uprzywilejowane, ROZPIESZCZONE PRIMADONNY"

gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 13 8 Odpowiedz

Ma dużo racji a jednocześnie nie mogę oprzeć się wrażeniu że gdyby Meghan go nie olała, to piałby nad nią z zachwytu i chętnie grzał się w jej blasku tak jak inne osoby publiczne które się z nią przyjaźnią. Facet ma w sobie dużą zadrę, a że zdążył poznać Meghan osobiście to chętnie wykorzystuje wiedzę na jej temat... Mało tego, sam Piers nie ukrywa że spotkał się z Meg (było coś na kształt randki) dogadywali się bardzo dobrze, a potem ona poznała Harrego i już więcej nie odezwała się do Morgana. Dla mnie to nic szokującego- dziewczyna poznała dobrą partię i nie chciała grać na dwa fronty. Tymczasem ego Morgana zostało mocno nadszarpnięte. Widać że jest w nim dużo emocji gdy mówi o H&M, to nie jest opinia niezależnego dziennikarza, ale przede wszystkim urażonego faceta, który przegrał rywalizacje z rudym księciem :)