Piotr czule o Agacie przed finałem "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Mam ŚWIĘTY SPOKÓJ"

No bo to jest facet który nie chce związku on nie chce robić nic dla swojej kobiety tylko chce mieć święty spokój. Ja znam ich tylko dzięki tej aferze co ona tak wybuchła i każdy o tym trąbił. Ale z drugiej strony czemu ten chłop miał taki problem pojechać z nią do tej restauracji do jakowgolwowk miejsca w centrum na ten obiad? Przecież on sam powinien to zaproponować. A nie jak stare małżeństwo prosto do domu on nie będzie jechał do centrum, a tam gdzie mieszka to nie ma żadnych restauracji. Masakra taki chłop