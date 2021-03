Piotr Gąsowski twierdzi, że aktorzy powinni mieć PIERWSZEŃSTWO w szczepieniach na COVID: "JESTEŚMY NARAŻENI"

Choć szerokie grono osób publicznych zachęcających do szczepień przeciwko koronawirusowi teoretycznie łączą te same poglądy, to nawet tutaj nie brakuje pewnych zgrzytów . Chodzi między innymi o kwestię priorytetowego nabycia odporności przez konkretne grupy obywateli. Dobitnie pokazała to styczniowa afera szczepionkowa, gdy w ogniu krytyki znaleźli się m.in. Krystyna Janda czy Radosław Pazura .

To jest okropne. Obostrzenia są okropne również dla pracowników. Znowu jesteśmy pozamykani. Czujemy się z tym okropnie, bo to jest coś takiego, czego nie jesteśmy w stanie nijak zmienić. Trudno, jesteśmy pokorni - stwierdza.

Nieco większym zaskoczeniem są jednak jego późniejsze wypowiedzi, w których stwierdza, że przedstawiciele środowiska aktorskiego powinni być szczepieni w pierwszej kolejności . Jak sam twierdzi, on i jego znajomi są w grupie podwyższonego ryzyka, a szybsze nabycie odporności pozwoliłoby im bezpiecznie wrócić do pracy. Jako inny powód podaje m.in. trudności w przestrzeganiu obostrzeń.

Tu chciałbym zwrócić uwagę na to, na co mi zwrócili uwagę lekarze. Uważają, że (...) jeśli aktorzy pracują, to oni powinni być zaszczepieni w pierwszej kolejności, chociażby dlatego, że nie możemy używać masek na planie, w filmie czy teatrze. Nie możemy zachować dystansu społecznego, bo się nie da. Po trzecie: nie możemy przebywać w pomieszczeniach, gdzie jest do ośmiu osób. Czyli my, żeby pracować, jesteśmy narażeni. (...) Lekarze mówią, że w Niemczech czy Francji pisze producent filmu do jakiegoś departamentu, żeby zaszczepić aktorów. A dlaczego? Żeby państwo nas nie utrzymywało - argumentował.