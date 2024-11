Piotr Głowacki na STARYCH zdjęciach z żoną Agnieszką: "Tak to się zaczęło"

Agnieszka i Piotr Głowaccy to para, która zyskała dużą popularność dzięki udziałowi w programie "Azja Express". Ich zachowanie praktycznie co odcinek wywoływało skrajne emocje wśród widzów, co przysporzyło im zarówno fanów, jak i krytyków.

Historia miłości Piotra i Agnieszki Głowackich

To nie była typowa historia miłosna. Agnieszka i Piotr poznali się jeszcze podczas studiów. Jednak nie od razu ich serca zabiły do siebie mocniej.

Zaczęliśmy się kumplować, a w międzyczasie (od tej rozmowy na schodach do ślubu minęło 10 lat) mieszkaliśmy w różnych miastach, mieliśmy inne związki. Aż po latach spotkaliśmy się przypadkiem na Chłodnej 25… - wyznała Agnieszka Głowacka w "Vivie".

Piotr Głowacki opowiadał niegdyś, że byli w stałym kontakcie, jakby coś nie pozwalało im oddalić się za bardzo od siebie.

Pomiędzy tymi innymi związkami sprawdzaliśmy, co u nas. Nasze spotkania miały wtedy również podtekst erotyczny, miłosny, trochę na zasadzie "jeszcze nie teraz, ale…". To było długoterminowe budowanie napięcia, które nas w końcu do siebie ściągnęło - stwierdził.

W końcu stali się parą.

Myśmy dojrzewali do miłości, jak te jabłka właśnie. Długo chodziliśmy obok siebie, spotykaliśmy się od czasu do czasu, wychodziliśmy na spacery, a potem tak nagle usiedliśmy któregoś dnia, spojrzeliśmy, i… w którymś momencie człowiek musi sobie wybrać kogoś, z kim będzie siedział do końca życia - wyznał aktor redaktorce Jastrząb Post.

Piotr Głowacki udostępnił stare zdjęcia z żoną

Teraz na instagramowym profilu Piotra i jego żony pojawiły się zdjęcia z początków znajomości oraz z dnia ich ślubu.

Tak to się zaczęło, a Azja to był nasz miesiąc miodowy! - napisał aktor.

Romantyczne ujęcie krojenia tortu natychmiast zwróciło uwagę fanów pary, którzy ruszyli z komentarzami:

Gratulacje. Wszystkiego Najlepszego na następne lata; Cudowne z Was małżeństwo, życzę wszystkiego dobrego na kolejne lata; Noo, wszyscy wręcz marzą o takim miesiącu; Super, życzę kolejnych lat razem na dobre i na złe.