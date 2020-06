Piotr Kraśko dyplomatycznie o pracy z Kingą Rusin: "Zdarza nam się POKŁÓCIĆ"

Piotr Kraśko: "Kinga Rusin jest dla mnie jak siostra. Sercem jestem po jej stronie"

Jakiś czas temu pojechaliśmy do Austrii na zdjęcia do zimowych spotów TVN-u. Spędziliśmy tam razem pięć dni. Nie licząc krótkich przerw na spanie, rozmawialiśmy non stop. Co najmniej tak, jakbyśmy się 20 lat nie widzieli. A przecież mamy ze sobą kontakt niemal codziennie - ekscytuje się Kraśko.