Piotr Kraśko JUŻ WRÓCIŁ na Instagram! Agata Młynarska zachwycona: "Masz dar, wiedzę, warsztat!"

Dziennikarz przez kilka ostatnich miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim, a do mediów przedostała się informacja, że po 4 listopada wróci do pracy. Tak się jednak nie stało, co uruchomiło lawinę plotek. W TVN pojawiły się jednak głosy, że Piotr poleci do Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu te informacje się potwierdziły, bo Kraśko faktycznie przebywa w USA, gdzie relacjonuje wybory do Kongresu.