Piotr Kraśko prowadził wieczór wyborczy. Nagle wspomniał o 8-letniej córce! "Każdy z nas na różne sposoby mierzy czas"

Piotr Kraśko zaakcentował porażkę PiS, rozprawiając o córce

Każdy z nas pewnie na różne sposoby mierzy czas, ale moja najmłodsza córka ma 8 lat, jest w 2. klasie szkoły podstawowej. 8 lat, to sporo. Po raz pierwszy za jej życia zdarzyło się, że PiS nie wygrał wyborów. Wygrał kto inny. Po raz pierwszy od 10 lat wybory wygrała Koalicja Obywatelska. Prezes mówi: "Droga do zwycięstwa jest otwarta", no ale jednak teraz dostali 33 proc. głosów. 5 lat temu to było 45 proc.. 5 lat temu PiS zdobył 27 mandatów, teraz prawdopodobnie 19 - oświadczył Piotr Kraśko.