Piotr Szeląg to partner i ojciec dziecka Lary Gessler. Związała się z nim po rozwodzie (FOTO)

Lara Gessler i Piotr Szeląg znaleźli się w czwartek w samym centrum medialnego zainteresowania. Wszystko przez instagramowy post celebrytki, w którym ta nieoczekiwanie pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Informację o błogosławionym stanie udało jej się ukryć tak długo ze względu na pandemię koronawirusa, przez którą nie miała jeszcze okazji pochwalić się ciążowymi krągłościami na ściance.





Zobacz: Lara Gessler jest W CIĄŻY! (FOTO)





Ciąża Lary Gessler wywołała w polskich mediach spore poruszenie. Nieco medialnego blichtru spłynęło też na jej partnera, Piotra Szeląga, który jest prawnikiem i właścicielem jednej z warszawskich kancelarii. Para na początku ukrywała swój związek, jednak po licznych zdjęciach paparazzi i wielu spekulacjach zadebiutowali wspólnie na ściance podczas Balu TVN w 2019 roku.





Przypomnijmy: Bal TVN 2019. Roześmiana Lara Gessler po raz pierwszy POZUJE NA ŚCIANCE Z PARTNEREM (FOTO)





Według relacji mediów, Lara Gessler i Piotr Szeląg zaczęli się spotykać niedługo po tym, jak celebrytka rozwiodła się z byłym mężem, Pawłem Ruczem. Ekspartner Lary nie robił jej zresztą problemów podczas rozwodu i udało im się rozejść w zgodzie już po pierwszej rozprawie. Wkrótce pojawiły się doniesienia, że para wspólnie zamieszkała, a zakochani rozpoczęli nowe życie.





Co ciekawe, choć celebrytka ma już za sobą jeden ślub, to szanse na kolejny są podobno dość nikłe. Partner Lary Gessler udzielił bowiem swego czasu wywiadu Twojemu Imperium, w którym przyznał, że jest zwolennikiem tzw. "rzymskich małżeństw". Oznacza to, że Piotr Szeląg nie potrzebuje formalnego potwierdzenia związku i nie widzi konieczności legalizowania go w majestacie prawa.





Co na temat nowego etapu w życiu córki sądzi jej matka, Magda Gessler? Osoba z jej otoczenia zdradziła nam, że restauratorka jest niezwykle podekscytowana myślą o tym, że wkrótce zostanie babcią. Gwiazda TVN ma podobno nadzieję na to, że macierzyństwo jeszcze mocniej je do siebie zbliży i będzie mogła jej służyć pomocą i wsparciem w tym wyjątkowym czasie.





Myślicie, że Lara i Piotr sprawdzą się w roli rodziców?