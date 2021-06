Kinga Rusin tym razem wytrzymała w Polsce DWA TYGODNIE (FOTO)

MADAME ELEGAN... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po zabiegach na twarzy jakie zrobiła (usta i brwi) widać, że jest z Polski. Ludzie, żadne babki z zachodu nie walą sobie takichordynarnych brwi, ust, nie prasują się do tego stopnia, to jest wizerunkowy kierunek wschód. Wygląda to sztucznie i karykaturalnie. Tak jak nadal u nas w Polsce modne WIELKIE doklejane rzęsy czy włosy.. A Pani Kinga zdaje się aspiruje do międzynarodowej socjety. Nie tędy droga..