Strzaskana słońcem Kinga Rusin w kapeluszu za 2 TYSIĄCE spędza kolejny światowy dzień. Zazdrościcie?

Globtroterka Kinga Rusin przebywa obecnie we Francji, gdzie miała okazję na żywo śledzić zmagania najlepszych tenisistów podczas turnieju Roland Garros. Dziennikarka jest zaaferowana imprezą dla bogaczy i codziennie zamieszcza szczegółową relację z tego, co dzieje się na korcie i - oczywiście - na trybunach. Kluczowe dla oddania nastroju Kingi są bowiem jej stylizacje, w tym kapelusz Prady za 2 tysiące złotych .

Rusin trochę odleciała, opisując "mecz marzeń" i porównała ulubiony turniej milionerów do... "rewolucji francuskiej". Dziennikarka dała też do zrozumienia, że obejrzała najlepszy mecz w historii wszystkich rozgrywek. Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości.

Krzyczeliśmy wszyscy na Roland Garros na całe gardło: "nie wyjdziemy" i ... stał się cud!

Pozwolono nam obejrzeć do końca mecz marzeń: Djokovic-Nadal, zostać po 23-ej na stadionie, pomimo godziny policyjnej. Oficjele i policja zdecydowali się na to ze względu na niesamowite widowisko i "nadzwyczajne okoliczności"! Niektórzy mówili, że zrobili to w obawie przed "kolejną rewolucją francuską" (patrząc z bliska na to co się wokół działo, mieli rację!) - napisała rozemocjonowana Kinga.