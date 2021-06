Kinga Rusin zadaje szyku w kapelutku Prady i okularach Gucci na turnieju Roland Garros. Luksusowo?

Kinga Rusin spędzała ostatnie miesiące na Malediwach, gdzie pozowała z Konstytucją RP i hobbystycznie wdawała się w utarczki słowne z rodzimymi celebrytkami. Po obrażeniu połowy show biznesu, Kinia wróciła do Europy i spędziła całe 4 (!) dni w Polsce. Następnie udała się do Francji, by nadal tworzyć "światowy" kontent na Instagram i nadal podkreślać swój wysoki status społeczny.