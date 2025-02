Po sieci krąży nagranie, na którym młodzi mężczyźni zaczepiają w Wielkiej Brytanii chłopaka, krzycząc: "Jak się nazywasz? Stuart?"

Nic dziwnego, że ludzie się denerwują, że ta sprawa tak długo trwa. Jednak już bez przesady, żeby sędzia darował karę za takie czyny wobec dzieci ze względu na to, że ludzie takich nie lubią. Ma zostać w Anglii na wolności? Kara śmierci mu nie grozi, ani dożywocie, bo jednak nie zabijał po tych swoich obrzydliwosciach. Sprawa nie jest polityczna. Może wracać do Polski. Może swoje odsiedzieć. We więzieniu może prosić o celę z innymi co robili to samo. Jeśli nie będzie możliwości to nawet dostanie celę tylko dla siebie. Może go nie lubią, ale nie to znaczy, że ma wcale nie odsiadywać wyroku. Tacy jak on mają teraz we więzieniu nawet lepiej niż przystojni młodzieńcy, bo od razu jest brana pod uwagę szczególna ochrona przed innymi wieźniami.