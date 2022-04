Pochmurni Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki snują się z wózkiem po parku (ZDJĘCIA)

70-LATEK 4 godz. temu zgłoś do moderacji 21 7 Odpowiedz

JA BEZ ŻADNEGO TRYBU ... CHAMSTWO I NIENAWIŚĆ, ŁAPÓWKI DLA KLERU OD GŁOWY PAŃSTWA W DWÓCH RÓŻNYCH BUTACH ... KARA UNII EUROPEJSKIEJ 1 MILIONA EURO DZIENNIE OD LISTOPADA ... POLSKI ŁAD, ZAKAZ ABORCJI, KUMOTERSTWO I OKRADANIE PAŃSTWA WEDŁUG ZMIENIANEGO CIĄGLE PRAWA Z NAGRODAMI PO 600 TYS. ZŁ ... ZWYKŁE MIESZKANIE W WARSZAWIE I REWIA MODY ŻONY Z KOSZAMI KWIATÓW ZA MILIONY ZŁOTYCH ... 45-MILIONOWE MAJĄTKI Z PENSJI WÓJTA LUB URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO ... ŁAMANIE RĄK I KONSTYTUCJI ... INFALACJA I ZADŁUŻENIE ... ARMIA, KOPALNIE I STOCZNIE ... PRZEKRĘTY I BREDNIE BIZNESMENA Z TORUNIA ... ROBIENIE PIENIĘDZY NA NP. CHIŃSKICH MASECZKACH CZY RESPIRATORACH PRZY POPARCIU PREMIERA Z DWOMA WYROKAMI ZA KŁAMSTWA, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ... OTO CODZIENNOŚĆ TEGO KRAJU !! POLACY, CZEKACIE NA WIĘCEJ ?? JAK DŁUGO JESZCZE BĘDZIECIE ŻYĆ W AMOKU ?? OBUDŹCIE SIĘ, BO OPRÓCZ ZŁODZIEI NIC NIE DZIAŁA W TYM WASZYM KRAJU !! TEN RZĄD TO CHODZĄCA ŻENADA ... I TAK JUŻ PONAD 6 LAT !! OPRÓCZ 500+ I PRZEKOPU MIERZEI WIŚLANEJ - CO ON ZROBIŁ DOBREGO PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA ?? ZROBIŁ - CIĘŻKĄ KASĘ NA WAS ...