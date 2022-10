Podekscytowana Blanka Lipińska prezentuje wyremontowany ogród zimowy: "BĘDZIE TAK FANCY" (ZDJĘCIA)

Sukces " 50 Twarzy Greya " sprawił, że wielu autorów erotyków podjęło próbę jego powtórzenia. Do tego zacnego grona można zaliczyć Blankę Lipińską , której książki również doczekały się ekranizacji. Niestety, pomimo ogromnej promocji i zaangażowania przy produkcji znanych nazwisk, filmy z serii " 365 dni " nie zebrały pozytywnych recenzji i to nie tylko w Polsce...

Pokażę Wam fantastyczną rzecz, jaką zaprojektowaliśmy sobie z Pawłem i wykonał nam to Wiesiu pod naszą nieobecność. Moi kochani, otóż tutaj, w tej zabudowie, mam stół — powiedziała podekscytowana Blanka.

Nie chcieliśmy stołu na tarasie takiego na stałe, dlatego że jest to ogród zimowy. To jest tak naprawdę drugi salon [...] Stół idealnie mieści nasze krzesła z jadalni, co powoduje, że nie potrzebuję kolejnych krzeseł — powiedziała Blanka.