Pogrzeb Elżbiety Zającówny. Wiadomo, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie aktorki

W międzyczasie pojawiły się informacje o problemach z pogrzebem. Główną przyczyną opóźnienia była konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, co jest standardową procedurą w przypadku nagłych zgonów, gdy brak świadków zdarzenia. Jak jednak informuje ZASP, udało się ustalić datę. Z nekrologu wynika, że msza święta odbędzie się w Warszawie w najbliższą środę, ale sam pogrzeb już w Krakowie.

Żegnamy osobę o wielkim sercu, której wrażliwość na otaczający świat sprawiła, że dostrzegała piękno tam, gdzie inni by go nie zobaczyli. Msza Święta za Jej Duszę odbędzie się we środę 6 listopada 2024 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 7 listopada 2024 roku o godzinie 13.40 w Krakowie na Cmentarzu Grębałów ul. K.Darwina 1. W Wielkim Żalu,Mąż, Córka i Najbliższa Rodzina - czytamy w nekrologu zamieszczonym przez ZASP.