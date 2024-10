TYLKO NA PUDELKU: Beata Tyszkiewicz żegna Elżbietę Zającównę. "Nie mogę tego pojąć"

zgłoś do moderacji

Ale co trudno pojąć? Że zmarła fajna kobieta, bo zachorowała? To jest smutne i przykre, ale tak bardzo powszechne, że jak można tego nie pojmować. Przecież każdy umrze, a Pani Beata już pewnie to czuje po kościach. Wyrazy współczucia dla rodziny. Lubiłam ją jako aktorkę. Ale też umrę pewnie za niedługo, bo choruję. Normalne. Nawet jestem ciekawa.