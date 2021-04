Gwiazdy modelingu na ulicznym pokazie Michaela Korsa: Bella Hadid, Naomi Campbell, Ashley Graham (ZDJĘCIA)

Tdibib 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

Jak zwykle badziew! To najgorszy obciach nosić łachy korsa. Mąż mi kupił w nowym yorku sukienkę (to był prezent nie byłam z nim) i rzekomo ma to byc jedwab, ale kolo jedwabiu to to nie stało. Uszyte jak z chinskiego bazaru. I co z tego, ze pięknie popakowane w firmowe pudelka, certyfikaty, apaszka pod kolor sukni dołączona jako prezent, kiedy to zwykłe tandeciarstwo. W życiu nie kupię nic tej firmy (torby platikowe, którymi się chwalą dziunie, kupiwszy podroby w turcji, to zwykla tandeta nawet kiedy mamy do czynienia z oryginałem). Szlachetne materiały, dobre sķory to jest cos czym sie powinno chwalic, a nie tombakiem z logo za majatek.