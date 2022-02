Pola Wiśniewska POKAZAŁA CÓRKĘ z poprzedniego związku! Podobne? (FOTO)

Jakiś czas temu podczas sesji Q&A Pola Wiśniewska zdradziła, że urodziła już łącznie piątkę dzieci. W październiku wyznała, że jedno z nich jest pełnoletnie, co wskazuje, że po raz pierwszy mamą została w wieku 18 lat . Poza tym żona Michała jest mamą pociech w wieku 13, 9 i 7 lat , a niedawno do radosnej gromadki dołączył najmłodszy członek rodziny. Pola zdradziła też imiona latorośli.

Choć Wiśniewscy nie robią tajemnicy z tego, że tworzą wielką rodzinę patchworkową, to do tej pory Pola raczej nie była skora do chwalenia się dziećmi w sieci, najwyraźniej dbając o ich prywatność. Teraz zrobiła jednak wyjątek i pokazała się na Instastories ze swoją imienniczką, małą Polą. Trzeba przyznać, że są do siebie bardzo podobne.