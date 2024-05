Policja przyjechała do domu Britney Spears. Gwiazda twierdzi, że została okradziona. Pokazała nagranie (WIDEO)

Po tym jak Britney Spears oficjalnie uwolniła się spod kurateli ojca, fani mieli nadzieję, że oprócz wolności odzyska też szczęście i równowagę w życiu psychicznym. Niespełna trzy lata później coraz więcej osób ma jednak wątpliwości co do tego, czy decyzja podjęta przez sąd była słuszna.

Britney Spears pokazała wideo na "dowód" kradzieży

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Britney Spears twierdzi, że padła ofiarą włamywaczy. Jak donoszą zagraniczne media, podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu 2021 r., a więc jeszcze przed zakończeniem kurateli. Wówczas wokalistka poinformowała miejscową policję, że została okradziona. Co ciekawe, po przyjechaniu funkcjonariuszy do jej domu, zrezygnowała ze zgłoszenia kradzieży. Tym razem również nie zgłosiła domniemanego przestępstwa odpowiednim służbom. Tak przynajmniej powiedział funkcjonariusz rozmawiający z zagranicznym tabloidem.