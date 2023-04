"Polska Madeleine McCann" OKŁAMAŁA WSZYSTKICH, żeby zostać... piosenkarką?! "Ta dziewczyna potrzebuje pomocy"

Ostatnio Julia z Fią wystąpiły w popularnym amerykańskim programie "Dr. Phil", w którym dalej twierdziły, że to Faustyna jest zaginioną Madeleine. Jedyny dowód, jaki miały, to te same zdjęcia, które pokazywały już w mediach społecznościowych. 21-latka do programu miała zabrać ze sobą brakujący akt urodzenia, książeczkę zdrowia i fotografie. Niestety żadnej z wymienionych rzeczy nie miała przy sobie. Dr. Phil jedynie stwierdził, że testy DNA dadzą odpowiedź wszystkie na pytania.