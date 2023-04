Polska modelka Caroline Derpieński ofiarą fryzjera z Dubaju! "Zniszczył moje włosy i MOJE MARZENIA" (ZDJĘCIA)

Dramat polskiej modelki. Caroline Derpieński opisuje traumatyczną wizytę w dubajskim salonie fryzjerskim

W środowy poranek na Instagramie Caroline pojawiła się pełna emocji relacja z jej ostatniej wizyty w salonie fryzjerskim. Aby odświeżyć swoją fryzurę, Derpieński poleciała aż do Dubaju . Celebrytka, po wykonaniu researchu, nawiązała współpracę z jednym z tamtejszych salonów , który podobno cieszył się wyjątkowo pozytywnymi opiniami. Niestety modelka nie jest zadowolona z metamorfozy. Nie ma co się dziwić, gdyż fryzjer, bez zgody, zafundował jej ekstremalne cięcie .

Cześć kochani, emocje już opadły. Nie będę do was płakać na wideo, postaram się. (...) każda osoba publiczna, każda osoba znana, też jest tylko człowiekiem, każdy z nas ma udane i nieudane sytuacje w życiu. Może to jest głupota dla niektórych, ale na pewno większość kobiet mnie zrozumie. (...) włosy były moim atutem, a totalnie mi je dziś zniszczono - rozpoczęła swoją historię Caroline.