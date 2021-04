Polska modelka Justyna Libicka randkuje z synem Liama ​​Gallaghera! Czule OBLIZYWAŁA MU PALCE w knajpie (ZDJĘCIA)

Emerytka zna ... 34 min. temu zgłoś do moderacji 81 17 Odpowiedz

No i dobrze. Lepsze to niz randkowac z polskim Januszem ktory nie dosc ze malo zarabia to jeszcze czeka zeby go obslugiwac. Cencie sie kobiety. Celujcie wysoko i nie dajcie sie nazywac interesownymi. Interesowni to sa faceci. Grajcie ta sama karta.