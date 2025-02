Polskie preselekcje do Eurowizji - sporo emocji i wielki triumf Steczkowskiej. TVP wyciągnęła wnioski po katastrofach z ostatnich lat (OPINIA)

Gaśnice w dłoń !!!!Konfederacja Korony Polskiej ostrzega: masowa imigracja zburzy nasze bezpieczeństwo Działacze i eksperci ugrupowania Grzegorza Brauna ostrzegali przed niebezpieczeństwem kryjącym się za realizacją unijnego paktu migracyjnego. „Żadnych centrów integracyjnych. Jeśli już, to najlepiej położone poza granicami Rzeczypospolitej centra deportacyjno-repatriacyjne” – mówił lider KKP. – Mówiliśmy już o 49 tzw. centrach integracji cudzoziemców, które planuje się budować w Polsce, a w zasadzie pierwsze ruchy po temu już zostały wykonane. Mówiliśmy również o Polakach za granicą, którzy nie mogą doczekać się powrotu do ojczyzny z uwagi na wciąż wydłużającą się procedurę repatriacyjną – mówiła Marta Czech. – I my, drodzy państwo, sprawnej, przyspieszonej procedury repatriacyjnej chcielibyśmy nie tylko dla Polaków za granicą, ale również dla cudzoziemców, którzy przebywają na terenie naszego kraju i wierzcie nam, będzie to z pożytkiem dla wszystkich – przekonywała. Polityk zwróciła uwagę na wskaźniki przestępczości, systematycznie wzrastające w związku z kolejnymi falami imigrantów osiedlających się w Polsce. Chodzi m.in. o gangi, przemyt, statystyki napaści, w tym gwałtów i rabunków. Konfederacja Korony Polskiej wskazuje, że zaakceptowany przez rząd Tuska pakt migracyjny kosztować będzie też Polskę kilkaset milionów złotych rocznie. – Z ostatnio ujawnionej korespondencji prezesa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce wynika, że rząd w naszym kraju szykuje się na przyjęcie kolejnych ogromnych mas cudzoziemców i jeszcze do tego chce zrobić z Wojska Polskiego i Straży Granicznej albo ochroniarzy, albo przewoźników tychże mas obcych przybyszów, i to wszystko za nasze pieniądze. Tak więc rozwiązaniem – repatriacja – podkreślała Czech. – Postulujemy centra repatriacji cudzoziemców i krajowy plan ich deportacji, by żyło się lepiej nam wszystkim – dodała. Sparaliżowani Niemcy Dr Sławomir Ozdyk, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa nawiązał do sytuacji panującej w Niemczech w powiązaniu z egzotyczną imigracją. Przywołał decyzję władz Berlina o zakazie poruszania się w określonych strefach miasta z nożami. W oczach biurokratów miałoby to być remedium na coraz częstsze ataki terrorystyczne z użyciem tego rodzaju narzędzi. W praktyce doprowadziło jednak do absurdów, takich jak kontrolowanie spokojnych, losowych mieszkańców, np. sprawdzanie zawartości kobiecych torebek. Na zakaz zareagowała miejscowa policja, wskazując bezsensowność takiej regulacji. Nie odstraszy ona ani terrorystów, ani nożowników. Uprzykrzy za to życie zwykłych berlińczyków sprawiając, że będą czuli się jeszcze mniej bezpiecznie. Dr Ozdyk zaprezentował dziennikarzom niemiecką stronę internetową rejestrującą przypadki różnego rodzaju napaści, do których dochodzi w całym kraju. Tylko w ciągu tygodnia, od zeszłego piątku, witryna odnotowała aż 82 ataków z użyciem noży. – W związku z tym nie powinno państwa dziwić to, iż Berlin próbuje zrobić coś takiego. Przypominam, niedawno w Aschaffenburgu psychicznie chory azylant zaatakował przedszkolaków.