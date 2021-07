Popołudniowa przechadzka Roberta Lewandowskiego we Włoszech: czułości z Anią i mecz z miejscowymi dziećmi

Po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2020 Robert Lewandowski dołączył do stacjonującej na Majorce rodziny. Aktualnie piłkarz i jego najbliżsi beztrosko korzystają z uroków wakacji na hiszpańskiej wyspie. Dni upływają Lewandowskim na zabawach z córkami, wypoczynku w promieniach słońca oraz spotkaniach za znajomymi. Małżonkowie nie zapominają też o regularnych treningach.

Ostatnio małżonkowie postanowili nieco zmienić otoczenie i wybrali się do Włoch. W czwartek Anna Lewandowska uradowana ogłosiła natomiast, że wraz z mężem zafundowali sobie randkę na mieście. Trenerka udostępniła na instagramowym profilu zdjęcie w towarzystwie Roberta i przy okazji podzieliła się ze światem miłosnym wyznaniem.

Poza tym, że go kocham, to nawet całkiem go lubię. Czas na wino z moim ziomkiem - zapowiedziała Ann.