Poruszające słowa księdza na pogrzebie syna Danuty Holeckiej. Wspomniał o żonie zmarłego

To wyjątkowo trudny czas dla Danuty Holeckiej i jej najbliższych. 9 lipca zmarł syn dziennikarki, Julian Dunin-Holecki. Rzecznik warszawskiej prokuratury przekazał "Faktowi", że 31-latek odszedł we własnym domu, a zgon nastąpił najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych. Mężczyzna pracował jako lekarz ortopeda m.in. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Informacja o jego śmierci trafiła do mediów 15 lipca, w dniu kiedy odbył się pogrzeb zmarłego. Ceremonia miała miejsce w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza na warszawskim Mokotowie.