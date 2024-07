Jacek i Joanna Kurscy składają kondolencje Danucie Holeckiej, wspominając o weselu jej syna. "Brak nam słów"

Gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 44 6 Odpowiedz

Holeckiej nie znosi wiele osób stąd blokada możliwości komentowania. Jednak w obliczu takiej tragedii jaką dotknęła ją i jej męża nie ma to zupełnie znaczenia , że jej nie znoszę. Zwyczajnie po ludzku jej bardzo współczuję bo strata dziecka to jest coś najgorszego w życiu co może spotkać rodziców. Bardzo młody , zdolny człowiek i już go nie ma wśród najbliższych. Ogromna tragedia. Niech spoczywa w spokoju.