Poruszenie w Tokio: Bianca Censori przyszła do restauracji ubrana od stóp do głów. Siedziała przy stoliku w wielkim futrze

Po plotkach o ich rzekomych rozwodzie, które raczej nijak mają się do rzeczywistości, Censori zaczęła coraz częściej przyodziewać komplety, w których o dziwo nie świeci wyrzeźbionym ciałem. Przypomnijmy, że para przebywa obecnie w Tokio i według zagranicznych mediów, to właśnie tam Kanye chce układać sobie przyszłość.

We wtorek Bianca i Kanye West wybrali się do jednej z restauracji w Tokio. Zdjęcia z wizyty w lokalu trafiły oczywiście do sieci. Na zrobionych im fotkach widzimy 29-latkę wyjątkowo zakrytą. Censori przyodziała różowe futro sporych rozmiarów, co jest nie lada zaskoczeniem w jej przypadku. Kanye znów postawił na czarny look. Małżeństwo nie wydawało się zbyt rozmowne. Zarówno raper, jak i architektka wpatrywali się w stolik, trzymając się za głowę.