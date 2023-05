Porzuciła dla niego USA, a on oddał jej nerkę. Historia miłości Tiny Turner i Erwina Bacha

Kamyla 36 min. temu zgłoś do moderacji 34 2 Odpowiedz

To było zbyt szalone, by miało się udać.On dużo młodszy od niej.Ona czarna, on biały.Ona po strasznych przejściach, on - nie. Ona wolna amerykanka, on Europejczyk z bardzo poukładanego kraju. A jednak, wszystko zagrało, plus pożyli długo jeszcze razem w szczęściu, miłości i w zgodzie. To jak jakaś bajka.