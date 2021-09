Posągowa Selena Gomez zachwyca kreacją na ulicy Nowego Jorku (ZDJĘCIA)

Zuza 48 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Zazdroszczę opieki medycznej. Ja choruję na immunologiczną chorobę Graves-Basedowa, przy pierwszym epizodzie wyglądałam jak śmierć na chorągwi, wyniszczenie, trzęsłam się, skóra ziemista, schudłam do szkieletu i wypadły mi włosy. Od początku leczenie, ale trudno było opanować chorobę. Kilka lat dochodziłam do siebie. Teraz mam nawrót, lżejszy, ale włosów połowa poszła, mimo rozpaczliwego ratowania. Ona tyle chorób i cały czas wygląda super, nic nie widać. To pewnie zasługa wszechstronnej opieki i niwelowania wszelkich skutków, a nie podstawowe leczenie, ja od lekarza usłyszałam tylko: no w tej chorobie tak jest, gdy skarżyłam się na łysienie, suche placki na skórze, ból stawów taki że mogłam nosić tylko płaskie buty. Jeszcze 1,5 roku leczenia przede mną. Echhh.