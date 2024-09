TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer zabrał głos po tym, jak wyszło na jaw, że jego fundacja nie przelała pieniędzy choremu dziecku: "To mój życiowy dramat"

Wczoraj Nad ranem odbyły się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. - Jesteśmy narodem zdolnym do bohaterstwa - powiedział w Gdańsku Donald Tusk. - Dziś nie powiemy "Nigdy więcej wojny", dziś trzeba powiedzieć "Nigdy więcej samotności" - podkreślił premier. Donaldinio pakuje nas w wojnę jak Beck w 1939. Myśli że ktoś nam przyjdzie z pomocą. Już to przerabialiśmy gdy Anglia i Francja nie pomogły. A po wojnie sojusznicy oddali nas w ręce Stalina w Jałcie. Nasi żołnierze honorowo odmówili przemarszu w paradzie zwycięzców bo co to za zwycięstwo walczących na wszystkich frontach Polaków skoro na koniec ojczyzna oddana w ręce napastnika z 17 września 1939???