Poseł Łukasz Litewka dalej punktuje Filipa Chajzera: "Wybitnie smutne działanie"

W tym tygodniu poseł Łukasz Litewka ujawnił, że pieniądze zbierane na pomoc małej Igi nigdy nie zostały przekazane rodzicom chorej dziewczynki. Mowa o kwocie, jaka została przekazana na konto fundacji prowadzonej właśnie przez Chajzera. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Filipem. Jak przyznał, zaistniała sytuacja to jego "życiowy dramat", z którym mierzy się od miesięcy. Celebryta utrzymuje, że jego fundacja została okradziona. Sprawa trafiła już do prokuratury.

Łukasz Litewka tłumaczy zamieszanie wokół fundacji Filipa Chajzera

Zanim Łukasz Litewka upublicznił nieścisłości związane ze zbiórką, skontaktował się z Filipem Chajzerem. Wyglądało na to, że panowie się dogadują i obu zależy na pomocy choremu dziecku. Ostatnia seria wpisów posła w relacji na Instagramie rzuca jednak nowe światło na kulisy całej sytuacji . Problem polega na tym, że poseł chciał rozwiązać sprawę braku wpłat na leczenie Igi Czekalskiej, tymczasem Filip połączył to z inną kwestią.

Filip Chajzer pewnie pod wpływem sporych emocji skomponował późnym wieczorem stories, na którym, uwaga, połączył zupełnie inną sprawę i osobę, panią Monikę K. (ludzie teraz myślę to, że to mama Igi), moją klatkę piersiową i ,uwaga, swoją fundację, którą nazwał "ta sama fundacja" - twoja Filip, nikogo innego. [...] Taki mix personalny i łączenia dwóch zupełnie innych spraw [...] to wybitnie smutne działanie - zaczął Litewka.

W tym wszystkim najsmutniejsze jest to, że od kilku miesięcy do fundacji Filipa Chajzera dobijali się rodzice, dobijali się opiekunowie dziewczynki i nikt nawet nie odpisał - kontynuował Litewka w relacji.

Łukasz Litewka znów zabrał głos

Jeśli doszło do jakiejś przykrej sytuacji w fundacji Filipa Chajzera i mówimy tu nie o klientach sklepu spożywczego, a jednak o podopiecznych fundacji, to bierze się listę podopiecznych, siada się z telefonem, poświęca godzinę z życia i dzwoni do każdego rodzica, by przede wszystkim poinformować i próbować wyjaśnić sprawę. Tu tego nie było, a ja skupiłem się tylko na Idze, nie pytając, ani Filipa, ani w poście, ile jeszcze podopiecznych odbija się od skrzynki mailowej - pisał Litewka.