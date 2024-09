Szokujące doniesienia o działaniach kobiety, która oskarżała fundację Chajzera o oszustwa. Miała "latać biznesklasą i zatrzymywać się w drogich hotelach"

We wtorek późnym wieczorem "Fakt" poinformował, że doszło do zatrzymania Moniki K., matki Oskara, którego leczenie opłacała fundacja Filipa Chajzera. Wcześniej kobieta oskarżała "Taką Akcję" o wstrzymywanie wypłaty zebranych środków i wskazywała, że może to stanowić zagrożenie dla życia jej syna. Fundacja tłumaczyła, że K. prawdopodobnie dopuściła się oszustwa, a sprawa została przekazana odpowiednim organom.