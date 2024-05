Poseł PiS wziął ślub. Wśród gości Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek z żoną (ZDJĘCIA)

Ech 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wierzę, że dziewczyna czuła się najpiękniej tego dnia, i tak powinna. Ale pomijając jej uczucia - dlaczego ta moda i stylizacja ślubna w PL to taka przaśność? Już pal sześć krój kiecki, bardzo klasyczny i powszechny, ale te ciężkie zdobienia, niepasująca biżuteria, mocne oprawki (pasujące zupełne do niczego)… ani to stylowe, ani eleganckie, ani ładne. Kpijmy dalej z mody, a nic nigdy się nie zmieni.