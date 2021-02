Powstał serial na podstawie "My, dzieci z dworca Zoo". Internauci sceptyczni: "Zepsuliście cały klimat"

Gościu 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 30 Odpowiedz

A mówią że Warsaw Shore to promowanie patologii tutaj to jest dopiero dno i promowanie DNA do dzisiaj pamiętam jak to moim rówieśnikom za małolata imponowało i do dziś się dziwię jak można uważać to za najlepszą książkę mnie się rzygać chce na samą myśl Żałuję każdej litery tam przeczytanej