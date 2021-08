Powstanie film o Beacie Kozidrak. Córka gwiazdy zagra mamę? "Ma identyczną barwę głosu i jest do niej podobna"

Red 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Identyczną barwę głosu? Kto to pisał? Gluchy? Przecież żadna z córeczek Kozidrak nie jest do niej podobna ani z glosu, ani z urody. Nawet karnacje inne. Posluchajcie sobie nagrania gdzie Kozidrak spiewa z córką. Zupełnie różne głosy o odmiennych barwach. Film o Kozidrak nie jest potrzebny, ale kto wie.... Miala ciekawe życie. Jeśli film będzie dobrze zrobiony, z dobrymi aktorami i Kozidrak podłoży glos, może coś z tego bedzie. Jeśli nakręca "laurkę" jak to w Polsce, wyjdzie gniot, co nikogo nie zdziwi.