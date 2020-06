Poznajcie nowa gwiazdę Instagrama - Elisę Malavasi

Lolo 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Do tych co używają imienia Karyna do określenia przeciętnej niezbyt inteligentnej Polki. Skąd wzięliście to imię? Przecież ono nie jest popularne w Polsce. W USA na określenie typowej wiesniary używają Karen. Rozumie, ze stad zapożyczyliscie ten zwrot ale to się ma nijak do polskiej rzeczywistośći. Już lepiej jak mówicie Typowa Grażyna.