Poznaniacy zażartowali z Taylor Swift. Artystka nazywana "królową CO2" zastąpiła słynne koziołki i trykała się z odrzutowcem (WIDEO)

Nazwali ją "największą trucicielką świata". Taylor Swift grozi pozwem studentowi. W kwestii ekologii czarne chmury zbierają się nad Taylor Swift po raz kolejny. Pewien amerykański student zaczął śledzić loty prywatnymi odrzutowcami wielu gwiazd, także popularnej wokalistki. Wnioski, które wyciągnął na bazie jej podróży samolotem były zatrważające - gwiazda na ogromną skalę truje planetę. Teraz głos zabrali jej prawnicy, którzy chcą zmusić Jacka Sweeneya do wycofania się ze śledzenia jej aktywności. Grożą mu pozwem, a całą sytuację nazywają "sprawą życia i śmierci". Wygląda na to, że tylko zdaniem prawników Swift jej zachowania ekologiczne należałoby ukryć. Ekolodzy są całkiem innego zdania, zwłaszcza, że Taylor Swift posiada dwa prywatne odrzutowce, z których często korzysta. W 2022 roku agencja zrównoważonego rozwoju Yard nazwała ją "największą trucicielką świata". Wedle zgromadzonych dokumentów 34-letnia piosenkarka niemal ciągle porusza się prywatnym samolotem, a jej najkrótsza trasa trwała... 36 minut. W sumie do momentu ukazania się raportu Swift miała wygenerować niemal 83 tysiące ton dwutlenku węgla. To tysiąc ton więcej niż w ciągu całego ziemskiego życia generuje jeden człowiek.