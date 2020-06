Pozytywna Joanna Przetakiewicz pokazuje STARE ZDJĘCIA i mędrkuje: "W dniu, którym umrze wasze wewnętrzne dziecko, zacznie się starość"

Milionerka może poszczycić się nie tylko imponującą smykałką do interesów, ale i opinią niezależnej kobiety sukcesu. Dla pozytywnie nastawionej do życia projektantki nie ma tematów tabu. Asia przykładowo zupełnie nie ma oporów przed opowiadaniem o swoim życiu erotycznym. Dodatkowo dobroduszna celebrytka stara się wykorzystywać swoje życiowe doświadczenie w uświadamianiu innych. Jakiś czas temu 52-latka ruszyła z projektem Era Nowych Kobiet , a jej media społecznościowe opływają w motywujące wpisy.

Moi trzej synkowie. To było moje marzenie od kiedy skończyłam 14 lat! Kocham Was najbardziej na świecie - zaczyna dumna mama pod fotografiami z młodości.

Kochane superENKi. Dziś Dzień Dziecka - kontynuuje. Myślicie, że to Was nie dotyczy, bo macie więcej niż 18 lat? Błąd! Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta. Takie mądre zdanie przeczytałam kiedyś w "Małym księciu". Niosę je przez życie... I wiem, co nas od tego oddala! Strach. Stereotypy. Obawa przed ośmieszeniem się lub byciem niezrozumianą. Przecież osoba, która się dużo śmieje i cieszy nawet banalnymi rzeczami, u nas często uznawana jest za niepoważną. Niedojrzałą! - prawi celebrytka, a następnie apeluje: