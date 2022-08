Prawie 60-letnia Demi Moore wyleguje się na jachcie w Grecji, chwaląc się OSZAŁAMIAJĄCĄ figurą (ZDJĘCIA)

W przeciwieństwie do Nicole Kidman czy Renee Zellweger , które mimo upływu lat wciąż cieszą się "wzięciem" w Hollywood, Demi Moore nie zależy już na poszerzaniu swojego emploi o kolejne warte uwagi role. Odkąd gwiazda wydała w 2019 roku autobiografię "Inside Out", w której opisała swoje pełne turbulencji życie, aktorka wyraźnie zwolniła i obecnie woli skupiać się wyłącznie na przyjemnościach.

Sezon letni trwa w najlepsze, a Demi jak co roku udała się na wakacje do Grecji, w których towarzyszy jej paczka przyjaciół. Tym razem u jej boku próżno było szukać szwajcarskiego szefa kuchni i restauratora Daniela Humma, z którym gwiazda zaczęła spotykać się w tym roku. Mimo to była żona Bruce'a Willisa bawi się na wczasach wybornie, na co wskazywać mogą najnowsze zdjęcia paparazzi. Widzimy na nich wyraźnie zrelaksowaną 59-latkę, wylegującą się na jachcie w różowym bikini eksponującym jej okupioną licznymi wyrzeczeniami sylwetkę. Miłośniczka zabiegów odmładzających beztrosko taplała się w turkusowej wodzie, opalała wyćwiczone ciało i zaczytywała się w książce.