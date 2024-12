Prawnik kobiety rzekomo zgwałconej przez Jaya-Z UDERZA w rapera: "Próbował zastraszać, nękać mnie i powódkę"

Wywołany do tablicy mąż Beyonce natychmiast odparł skierowane przeciwko niemu zarzuty, najbardziej przejmując się tym, jak oskarżenia wpłyną na jego poukładane dotychczas życie rodzinne. Momentalnie przystąpił do kontrataku, uparcie twierdząc, że kobieta, której podobno zniszczył życie, zwyczajnie konfabuluje. Domaga się nie tylko oddalenia pozwu, ale też ujawnienia jej danych z uwagi na brak materiałów dowodowych świadczących o jego winie.

Adwokat rzekomej ofiary Jaya-Z nie daje za wygraną

Jay-Z jest przekonany, że reprezentujący interesy kobiety prawnik Tony Buzbee , który jest znany ze swej skuteczności, bezwzględnie i uparcie go nęka, dążąc do zszargania jego wizerunku i dobrego imienia. Zarzucił mu przy tym "brak honoru i godności".

Redakcja dziennika "The New York Times" skontaktowała się ze mną, aby odpowiedzieć na zarzuty rapera Jaya-Z, że próbowałem go szantażować i wymusić na nim wypłatę odszkodowania. Moja odpowiedź jest dość prosta. Nikt nikomu nie groził. Twierdzenia Jaya-Z są fałszywe i śmieszne. Zamiast tego nasza kancelaria wysłała standardowy list z żądaniem mediacji w imieniu kobiety, która twierdzi, że Jay-Z molestował ją seksualnie, gdy była nieletnia - oznajmił w wypowiedzi przesłanej do mediów.