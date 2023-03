Prezenterki konkurencyjnych śniadaniówek w podobnych stylizacjach. Która wypadła lepiej w drapieżnym princie? (FOTO)

Wzór w zebrę śmiało przebija się do czołówki najważniejszych printów na wiosnę i lato 2023. Na wybiegach lansowały je takie marki, jak Stella Jean, Missoni czy Versace, a ubrania w charakterystyczne pręgi noszą też światowej sławy influencerki. Nie da się ukryć, że "zeberka" zarówno w czarno-białym, jak i kolorowym wydaniu, wymaga nieco odwagi – w końcu jest najprostszym sposobem na to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Na takim efekcie najwidoczniej zależało Katarzynie Cichopek i Agnieszce Woźniak-Starak, które – co rzadko spotykane – ubrały się bardzo podobnie na plan konkurujących ze sobą o oglądalność programów śniadaniowych. Zobaczcie, co miały na sobie.