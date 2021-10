Problemy zdrowotne królowej Elżbiety II. Premier Boris Johnson ZABRAŁ GŁOS!

Królowa Elżbieta II zasiada na brytyjskim tronie już od prawie 70 lat i w tym czasie zdążyła zaskarbić sobie ogromną sympatię poddanych. Gdy poinformowano, że 95-letnia monarchini trafiła do szpitala, w społeczeństwie pojawiły się niepokoje oraz wiele pytań dotyczących stanu jej zdrowia.

Elżbieta II wciąż z zaangażowaniem i godnym podziwu wigorem wykonuje królewskie obowiązki. Musiała jednak odwołać podróż do Irlandii Północnej, a także wykluczyła swój udział w szczycie klimatycznym w Glasgow. W zamian nagrała swoje przemówienie online.

Z najnowszych informacji wynika, że odwołane podróże to lekarskie zalecenia dotyczące odpoczynku przez dwa tygodnie.

Wątpliwości co do stanu zdrowia monarchini rozwiał też premier Boris Johnson .

Rozmawiałem z Jej Wysokością w tym tygodniu, jak co tydzień i ona jest w bardzo dobrej formie. Musi tylko zastosować się do zaleceń lekarzy i trochę odpocząć i myślę, że to jest najważniejsze. Jestem pewien, że cały kraj dobrze jej życzy - powiedział premier Boris Johnson.