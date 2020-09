"Profesjonalny" Jarosław Jakimowicz pyta Marka Jakubiaka, do jakiego ZWIERZĘCIA podobny jest... Krzysztof Bosak

W programie odniesiono się do krótkiej wymiany zdań dotyczącej hodowli zwierząt futerkowych, do której doszło na Twitterze pomiędzy przedsiębiorcą branży browarniczej a Krzysztofem Bosakiem.

Choć nieco zażenowany zdawał się również Jakubiak, to zdecydował się ostatecznie odpowiedzieć, rezygnując jednak z porównywania rywala z ostatnich wyborów prezydenckich do jakiegokolwiek zwierzęcia.

Ja bardzo lubię Krzysztofa, ale wydaje mi się, że on zagonił się w tych retorykach książkowych. Nie można tak cytować. Mnie zirytował, mówiąc, że nie ma dowodu naukowego na to, że zwierzęta w klatkach są nieszczęśliwe. Szczerze mówiąc, żyjemy wśród zwierząt, ja czasami mam wrażenie, że niektórzy są dalej zwierzętami. I nie widzę różnicy pomiędzy cierpieniem psa czy cierpieniem człowieka - podsumował spór z Bosakiem.

"Pytanie Jakimowicza powinno trafić do Rady Etyki Mediów", "Jakimowicz, jeśli masz odrobinę przyzwoitości, to przeproś. To nie było tylko głupie, ale też podłe", "Jakimowicz w TVP to totalna porażka" - czytamy na Twitterze.