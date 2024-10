Prokurator z programu "Sędzia Anna Maria Wesołowska" ZOSTAŁ SKAZANY i stracił uprawnienia. Oskarżono go o cztery przestępstwa

Prokurator z "Sędzi Anny Marii Wesołowskiej" stracił uprawnienia i sam został SKAZANY

W 2013 r. Wyższy Sąd Dyscyplinarny zawiesił Artura Łatę w prawach do wykonywania zawodu adwokata. Zarzucono mu pobieranie nadmiernych honorariów oraz niewłaściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, takie jak niedokładne przygotowanie się do reprezentowania spraw klientów czy nierzetelna praca.

Już w czasie zawieszenia przyjął ode mnie sprawę. Zapłaciłem mu prawie 80 tys. zł, a on nic nie zrobił. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że jest zawieszony. Jak się ze mną nie rozliczy, to złożę zawiadomienie do prokuratury - donosił mężczyzna.

Nie dostałem prawie 80 tys. zł, tylko znacznie mniej. W sprawie tego pana robiłem to, co do mnie należało jako do adwokata - skwitował.